Жителя Новосибирска приговорили к обязательным работам за угрозу убийством фельдшеру

Новосибирск, 2 декабря. Новосибирский суд вынес обвинительный приговор 51-летниему Виктору Шамарину по уголовному делу об угрозе убийством фельдшеру.

Шамарина приговорили к 312 часам обязательных работ.

Мужчина совершил нападение на медика скорой, которая приехала к нему домой по экстренному вызову в октябре 2020 года. Конфликт начался в квартире «больного» и продолжался до дверей лифта. Фельдшер пыталась уйти от Шамарина, но он догнал ее в подъезде и напал со спины, сначала ударил по плечу, а потом схватил за шею и стал душить, угрожая убийством.

После случившегося женщина написала заявление в полицию. В суде ее слова подтвердились.

Ранее двое мужчин с битами напали на семью сельского фельдшера в Тогучинском районе Новосибирской области из-за мести за то, что медик отправила на карантин по коронавирусу продавца магазина.