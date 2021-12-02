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Директор центра занятости под Новосибирском пойдет под суд за превышение полномочий

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 13:19
Происшествия
Директор центра занятости под Новосибирском пойдет под суд за превышение полномочий
pixabay.com  / 

Новосибирск, 2 декабря. СКР завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении 55-летнего директора Центра занятости населения Чановского района.

По данным следствия, чиновник заключал фиктивные договоры по обучению соискателей в рамках нацпроекта «Демография». Сумма причиненного ущерба превысила 500 тысяч рублей.

«В ноябре 2019 года обвиняемый заключил восемь договоров на оказание образовательных услуг в ГАПОУ Новосибирской области «Татарский политехнический колледж», заведомо зная, что граждане обучаться не будут. По окончании срока обучения фигурант по делу подписал акты приемки выполненных работ, тем самым цели проекта достигнуты не были», — сообщили в региональном СКР.

Свою вину подозреваемый признал полностью.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Она предстанет перед судом из-за разглашения информации ФСБ о готовящемся обыске в доме заместителя начальника регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей.

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Все новости / Происшествия / Директор центра занятости под Новосибирском пойдет под суд за превышение полномочий
новосибирск демография превышение полномочий
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