Новосибирские спасатели помогли хищной птице со сломанным крылом выбраться из ледяной воды

Новосибирск, 2 декабря. Представители МАСС помогли хищной птице чомге, у которой было повреждено крыло. Ее передали в зоопарк на лечение.

Инцидент произошел на карьере у Юго-Западного жилмассива. Очевидцы заметили пернатую и позвонили в службу МАСС. Они сообщили, что водоплавающая долгое время не может выбраться из ледяной воды из-за раненого крыла.

Спасатели прибыли по адресу и поймали птицу, которая пыталась уплыть от людей и постоянно ныряла. Выяснилось, что это водоплавающая — хищная птица чомга. Из-за поврежденного крыла она не могла улететь. Сотрудники МЧС позвонили в зоопарк и передали пернатую на временное содержание в питомник.

Тем временем спасатели Москвы помогли почти 500 домашним и диким животным и птицам с начала текущего года, сообщало РИАМО. Среди них — летучая мышь, застрявшая в ручье лошадь, тонувшая в ледяной воде собака и многие другие.