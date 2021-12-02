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Раненую хищную птицу спасли из замерзающей полыньи в Новосибирске
Общество
Раненую хищную птицу спасли из замерзающей полыньи в Новосибирске
 /  Prt Scr / Спасатели МАСС

Новосибирск, 2 декабря. Новосибирские спасатели вытащили раненую чомгу из полыньи на карьере у Юго-Западного жилмассива.

Одинокая птица с поврежденным крылом оказалась в заложниках замерзающей воды, она беспомощно плавала в небольшой пройме водоема и не могла из нее выбраться. На помощь прибыла группа специалистов МАСС.

Спасатели в термокостюмах спустились на воду в надувной лодке, и пока пытались поймать юркую птицу, она сама выбралась на лед. На суше выяснилось, что ей нужна медицинская помощь, на правом крыле была рана.

«Спасатели связались с администрацией новосибирского зоопарка и попросили приютить птицу. Чомгу передали его сотрудникам», — рассказали в муниципальной службе спасения.

Ранее специалисты МАСС помогли спуститься с крыши торгового центра 32-летнему рабочему. Мужчина испытал панический страх высоты рано утром после ночной уборки снега на здании.

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