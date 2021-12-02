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Медсестер новосибирской клиники заподозрили в фальсификации данных о ковид-вакцинации

Общество
Медсестер новосибирской клиники заподозрили в фальсификации данных о ковид-вакцинации
Невские Новости  / 

Новосибирск, 2 декабря. Уголовное дело о торговле фиктивными сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции возбуждено на двух медицинских сестер Центральной городской больницы города Оби.

По версии правоохранителей, женщины продавали официальные медицинские документы непривитым пациентам. Ложные сведения о вакцинации вносились в государственную информационную систему за денежное вознаграждение. Стоимость одного документа составляла 10 тысяч рублей.

«Полицейские проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление круга лиц, задействованных в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявление аналогичных случаев. В настоящее время известно о двух фактах сбыта фиктивных сертификатов», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении медицинских работников возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации — подделка и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее сибирская гильдия поваров и кондитеров обратилась к губернатору Новосибирской области с просьбой отменить QR-коды для посетителей предприятий общепита при количестве посадочных мест до 100 человек. Рестораторы заявляют о губительных убытках из-за ограничений.

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