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Основатель сети клиник «Омикрон» требует изменить название нового штамма COVID-19

Общество
Основатель сети клиник «Омикрон» требует изменить название нового штамма COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Новосибирск, 2 декабря. Основатель и генеральный директор сибирской сети офтальмологических центров «Омикрон» Александр Падар потребовал в суде изменить название нового штамма коронавируса.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд города Москвы за защитой деловой репутации, он утверждает, что в сфере медицины «Омикрон» — зарегистрированный товарный знак. Штамм опасной коронавирусной инфекции не может носить аналогичное название. Кроме того, на развитие узнаваемости собственного бренда компания затратила колоссальные ресурсы. Принятое в ВОЗ обозначение инфекции влечет для клиники убытками из-за негативного следа в Сети, уверен Падар. Сейчас запросы в поисковой системе выдают информацию, вызывающую тревогу и страх.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новый омикрон-штамм коронавируса может иметь более длительный переход от стадии заражения к возникновению серьезных осложнений. Эта особенность дает ему возможность вытеснить «Дельту».

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воз репутация новый штамм коронавируса омикрон
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