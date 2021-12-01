Электричка переехала перебегавшего пути мужчину под Новосибирском

Новосибирск, 1 декабря. 51-летний житель Новосибирской области погиб под колесами поезда на перегоне между станциями Мочище – Иня-Восточная в Новосибирском районе.

Несчастный случай произошел накануне вечером после прибытия загородной электрички. Мужчина сошел с поезда на платформе Юбилейная и пытался перейти пути перед движущимся эшелоном. Машинист, увидев человека, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм новосибирец скончался на месте.

Ранее четырнадцатилетняя школьница погибла под поездом возле станции Иня Южная. Следователи проверяют родителей девочки и действия локомотивной бригады, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.