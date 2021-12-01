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Первые елочные базары начали работу в Новосибирске
Общество
Первые елочные базары начали работу в Новосибирске
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Новосибирск, 1 декабря. Уличную торговлю хвойными деревьями начали новосибирские предприниматели.

В аренду под елочные базары мэрия предоставила 33 муниципальных участка: 24 площадки заработают в правобережной части города, 10 — на левом берегу. Полный перечень мест торговли хвойными деревьями опубликован на официальном сайте Новосибирска. В администрации уточняют, что новогодние базары будут работать и в других местах по решению собственников.

Ранее компания SuperJob в соц-опросе выяснила, что большинство российских мужчин и женщин хотели бы получить в подарок на Новый год гаджеты. На втором месте желаний по популярности у мужчин — внимание от вторых половинок, у женщин — драгоценности.

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