Водитель Kia Rio получил открытый перелом черепа в массовом ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 1 декабря. Один человек получил серьезные увечья в дорожном происшествии в Кировском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, авария с пострадавшим произошла на улице Немировича-Данченко накануне вечером, около 22 часов по местному времени.

36-летний водитель Kia Rio совершил столкновение с Volvo ХС90, который отбросило на Toyota Camry, припаркованный на парковке у дома №161.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Kia, который госпитализирован в реанимацию с предварительным диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рвано-ушибленная рана головы"», — рассказали ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Госавтоинспекция по городу Новосибирску

За рулем встречного внедорожника премиум-класса находился водитель 1992 года рождения. В салоне третьего автомобиля никого не оказалось.

Ранее один пассажир троллейбуса №5 пострадал в ДТП с грузовой «газелью» в Центральном районе города. С места происшествия медики госпитализировали 46-летнего мужчину.