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Бывшего председателя Новосибирского областного суда обвинили в превышении полномочий
Общество
Бывшего председателя Новосибирского областного суда обвинили в превышении полномочий
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Global Look Press

Новосибирск, 1 декабря. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.

Как рассказали ФАН в региональном СКР, Шатовкина предстанет перед судом из-за разглашения информации о запланированном федеральной службой безопасности обыске в доме заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области.

По данным следствия, в июле 2018 года обвиняемая, являясь председателем областного суда, истребовала в Советском районном суде города Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей региона, находящегося в производстве следователей УФСБ, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После чего дала указание своему помощнику направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий истребованных процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска.

«В результате распространения фигуранткой по делу сведений о предстоящих следственных действиях, лицом, в отношении которого они планировались, были предприняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу», — сообщили ФАН в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Дело направят в суд в ближайшее время. Римма Шатовкина вину не признает.

Ранее в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего экс-полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств к задержанному.

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