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Автобус в Новосибирске простоял больше часа из-за отказа пассажирки надеть маску

Происшествия
Автобус в Новосибирске простоял больше часа из-за отказа пассажирки надеть маску
Невские Новости

Новосибирск, 30 ноября. Скандал разразился в одном из новосибирских автобусов. Одна из пассажирок не хотела надевать маску, в результате чего водитель транспорта отказывался продолжать движение по маршруту.

Автобус №54 остановился в районе площади Ленина и не двигался с места больше часа. Женщина отказывалась надевать маску по просьбе кондуктора и пассажиров. Из-за конфликтной пассажирки многие люди опаздывали по делам, пишет NGS.RU.

«Пассажирка говорила, что ходила к губернатору и он сказал, что ничего не подписывал. Потом приехала полиция, она отказалась надевать маску. Пассажирка сказала, что мы подопытные кролики, что нас заставляют надевать маски и прививаться», — рассказала свидетель случившегося.

Диспетчерская служба ПАТП-4 отказалась от официальных комментариев. За дополнительной информацией представители попросили обращаться в правоохранительные органы. ГУ МВД по Новосибирской области уточняют поступившие сведения об инциденте.

Задержанный полицейскими заслуженный тренер РФ по плаванию Александр Ильин тоже отказался надевать средства индивидуальной защиты в суде. Слушание пришлось остановить, а нарушителя вывести из зала.

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автобус конфликт маска
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