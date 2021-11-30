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Власти Новосибирской области озвучили сроки зимних каникул в школах региона

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 03:18
Общество
Власти Новосибирской области озвучили сроки зимних каникул в школах региона
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 30 ноября. Минпросвещения РФ утвердило график зимних школьных каникул. Когда закончится вторая четверть у учеников Новосибирской области, рассказали в региональном ведомстве.

Зимние каникулы в школах начнутся 27-29 декабря 2021 года и продлятся до 9 января следующего года. Ученики должны вернуться в учебные заведения через десять дней, но в графике возможны корректировки, рассказал глава минпросвещения Новосибирской области Сергей Федорчук.

Ученики, которые проходят обучение по триместрам и модулям, будут отдыхать с 26 декабря по 9 января. У первоклассников предусмотрены дополнительные выходные с 7 по 13 февраля. Для остальных третья четверть начнется 10-11 января, добавил министр.

Десятидневные зимние каникулы поддерживают не только дети, но и взрослые. Согласно исследованию аналитиков SuperJob, большинство россиян устраивает период отдыха с 31 декабря по 9 января.

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