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Манулы, пума и медведица из зоопарка Новосибирска поучаствовали в фотосессии ко Дню матери

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 19:18
Общество
Манулы, пума и медведица из зоопарка Новосибирска поучаствовали в фотосессии ко Дню матери
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Новосибирск, 29 ноября. Сотрудники зоопарка в Новосибирске устроили его обитателям трогательную фотосессию по случаю Дня матери.

По случаю прошедшего недавно в России Дня матери сотрудники зоопарка решили рассказать россиянам о материнстве у животных. Материнский инстинкт является одним из важнейших для абсолютного большинства зверей и птиц, отметили в пресс-службе зверинца.

«Он начинает проявляться еще до появления малышей на свет, когда самки готовят логово, гнездо или другое жилище. Животные выбирают укромное место, в котором детеныши будут в безопасности», — сказано в сообщении.

 

Также они разместили трогательные фотографии обитателей зоопарка. На кадрах можно увидеть манулов, медведицу, пуму и мартышку, которые ласково обнимают своих детенышей.

Недавно работники Московского зоопарка переместили пингвинов Гумбольдта в новый вольер, так как зимой у этих птиц начнется сезон размножения.

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животные зоопарк хорошие новости россии
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