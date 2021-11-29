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Попавший в кипяток рабочий скончался в новосибирской больнице

Происшествия
Попавший в кипяток рабочий скончался в новосибирской больнице
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Новосибирск, 29 ноября. Сотрудник «Сибирской генерирующей компании» скончался после того, как провалился в яму с кипятком вместе с коллегой и школьным слесарем. Трагедия произошла в Новосибирске.

Двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея обследовали тепловой узел утром 1 ноября. Бетонная плита под ними провалилась, и мужчины упали в кипяток. Пострадавших доставили в больницу и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. На следующий день умер рабочий, через неделю — школьный слесарь.

«Пациент умер вчерашней ночью», — сообщила РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Причиной трагедии, по версии следователей, стал подмыв грунта под полом в месте размещения теплового узла. Проводится проверка по факту гибели людей, попавших в яму с кипятком.

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новосибирск смерть кипяток погибший яма
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