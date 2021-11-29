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СКР начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Новосибирске

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 03:06
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Новосибирске
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 29 ноября. Правоохранительные органы Новосибирска начали уголовно-процессуальную проверку после смертельного пожара в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном отделении СК.

Инцидент произошел в жилом доме номер 132 по улице Троллейная. Жертвами трагедии стали двое мужчин 1942 и 1963 года рождения.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области», — сообщили в ведомстве.

В ходе следственных мероприятий будет установлена точная причина возгорания. Для выяснения обстоятельств возникновения пожара назначены пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы, отметили в ведомстве.

Пожар в жилом доме по улице Троллейной произошел вечером 28 ноября примерно в 19:10 по местному времени. По данным спасателей, в ликвидации возгорания принимали участие 24 человека и семь единиц спецтехники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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