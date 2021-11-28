Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Новосибирске

Новосибирск, 28 ноября. Двое мужчин погибли в результате пожара в квартире в Ленинском районе.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание произошло в девятиэтажке по улице Троллейная в 19:10 по местному времени. К приезду спасателей шел дым из окон квартиры на восьмом этаже.

«Пожарные эвакуировали из подъезда при помощи спасательных устройств пять человек, в том числе троих детей. Личный состав дежурного караула в горящей квартире обнаружил двух пострадавших. Доврачебная помощь не принесла результатов, прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть мужчин», — сообщили ФАН в ведомстве.

По оперативным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. На тушение реагировали 23 человека и 7 единиц техники.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее новосибирские огнеборцы спасли человека и предотвратили взрыв бытового газа при пожаре дома в частном секторе Ленинского района.