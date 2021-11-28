Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 17:53
17:52
Шоу-бизнес
Актриса Линдси Лохан выходит замуж за директора финансовой компании
17:52
Весь мир
Французскую компанию уличили в незаконных поставках оружия в Ливию
17:51
Происшествия
Автобус с пассажирами врезался в столб в центре Самары
17:51
Общество
Онищенко объяснил различие между взрослыми и детскими QR-кодами
17:50
Общество
Экспресс-тесты могут выявлять омикрон-штамм коронавируса
17:48
Общество
Жительница Тюмени родила десятого ребенка в возрасте 36 лет
17:48
Весь мир
Начало предвыборной гонки и отставка Кубиша — что произошло в Ливии с 22 по 28 ноября
17:46
Происшествия
Житель Тульской области заманил случайную знакомую домой и изнасиловал
17:46
Общество
Певица Гагарина вспомнила работу с Градским в шоу «Гoлос»
17:46
Происшествия
Прокуратура подтвердила арест участника драки со стрельбой в Электростали
Все новости

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Новосибирске

Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 28 ноября. Двое мужчин погибли в результате пожара в квартире в Ленинском районе.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание произошло в девятиэтажке по улице Троллейная в 19:10 по местному времени. К приезду спасателей шел дым из окон квартиры на восьмом этаже.

«Пожарные эвакуировали из подъезда при помощи спасательных устройств пять человек, в том числе троих детей. Личный состав дежурного караула в горящей квартире обнаружил двух пострадавших. Доврачебная помощь не принесла результатов, прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть мужчин», — сообщили ФАН в ведомстве.

По оперативным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. На тушение реагировали 23 человека и 7 единиц техники.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее новосибирские огнеборцы спасли человека и предотвратили взрыв бытового газа при пожаре дома в частном секторе Ленинского района.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Новосибирске
Комментировать