Водитель мусоровоза баками загородил выезд автохаму в Новосибирске, появилось видео

Новосибирск, 28 ноября. Водитель мусоровоза баками загородил выезд автохаму, припарковавшему свой автомобиль возле площадки сбора ТБО.

Инцидент произошел в одном из дворов микрорайона МЖК в Октябрьском районе и попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как двое сотрудников мусоровывозящей компании после выгрузки отходов расставляют пустые баки вокруг брошенного возле контейнерной площадки автомобиля и уезжают.

В Сети видео набрало множество комментариев, часть пользователей пожалели, что коммунальные работники не пошли дальше, например, могли высыпать мусор прямо на авто. Другие отнеслись к инциденту с недоумением, посчитав выходку бесполезной.

Ранее автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько дал совет россиянам не связываться с автохамами. По его мнению, даже справедливо сделанное замечание вызывает бурную реакцию водителей, что не всегда заканчивается благополучно.