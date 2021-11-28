УФАС приостановило закупку квартир для детей-сирот в Новосибирске

Новосибирск, 28 ноября. Управление Федеральной антимонопольной службы Новосибирской области приостановило электронный аукцион мэрии Новосибирска на покупку квартир для детей-сирот.

Как стало известно ФАН, процедура приостановки введена по жалобе индивидуального предпринимателя Рената Муратшина 25 ноября. Автор документа утверждает, что аукционная документация содержит ограничение конкуренции и может быть составлена в интересах определенного круга лиц.

Предприниматель ссылается на запись телефонного разговора с ответственным по закупке специалистом, который дал ему понять, что торги проводятся для своего поставщика. Он также обратил внимание, что заказчик, узнав о его намерениях принять участие в процедуре, изменил место поставки товара и вместо города Новосибирска прописал «в границах Калининского района города Новосибирска».

«Полагаю, что заказчик, возможно, действовал в интересах определенного круга лиц, возможных «своих» поставщиков, в доказательство чего предоставляю вместе с данным заявлением аудиозапись телефонного разговора между мной и Лаухиным Александром Александровичем, в ходе которой я задал ему вопрос относительно возможности поставки квартир в Кировском районе на предмет ограничений в этом доме. На мой вопрос он ответил, что ограничений нет, но пояснил, что закупка проводится для своего поставщика и мое участие в ней «не желательно». Тем самым я огласил заказчику место поставки своего товара», — говорится в жалобе Муратшина.

Электронный аукцион на приобретение жилья для детей-сирот проводит департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. Речь идет о покупке трех квартир площадью не менее 30 кв. метров за 10,5 млн рублей.

Ранее департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил закупку строительства 10-этажного дома в Ленинском районе для расселения людей из аварийного жилищного фонда. Продолжительность строительства составляет всего семь месяцев, работы должны стартовать в декабре и завершиться в июне 2022 года с гарантией пять лет.