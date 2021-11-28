Пассажир троллейбуса получил ранения в ДТП с «газелью» в Новосибирске

Новосибирск, 28 ноября. Один пассажир троллейбуса №5 пострадал в ДТП с грузовой «газелью» в Центральном районе города.

Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции города, дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в 14:25 по местному времени на перекрестке улиц Каменской и Октябрьской магистрали.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 46-летний пассажир троллейбуса. В настоящее время на месте случившегося работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Состояние опьянения у водителей не установлено», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»