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Пассажир троллейбуса получил ранения в ДТП с «газелью» в Новосибирске
Происшествия
Пассажир троллейбуса получил ранения в ДТП с «газелью» в Новосибирске
 /  Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск, 28 ноября. Один пассажир троллейбуса №5 пострадал в ДТП с грузовой «газелью» в Центральном районе города.

Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции города, дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в 14:25 по местному времени на перекрестке улиц Каменской и Октябрьской магистрали.

«В  результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 46-летний пассажир троллейбуса. В настоящее время на месте случившегося работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Состояние опьянения у водителей не установлено», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Пассажир троллейбуса получил ранения в ДТП с «газелью» в Новосибирске
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Ранее легковой автомобиль сбил четырехлетнего ребенка в Первомайском районе. Мальчик 2013 года рождения пытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса Toyota Corolla.

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