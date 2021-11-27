Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 27 ноября. Жители Новосибирской области массово нарушают режим самоизоляции после возвращения из заграничных туров, сумма выписанных им штрафов превысила 2,2 млн рублей.

Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, с начала года в заграничных поездках побывали 202 589 жителей региона, 420 из них не прошли обязательное обследование на коронавирус в трехдневный срок со дня прибытия.

«В отношении 340 граждан возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Судами вынесено 327 постановлений, из которых 238 о назначении штрафа на общую сумму 2 213 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее оперштаб заявил, что российские тест-системы могут выявить новый штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529, который выявлен на юге Африки в середине ноября. Он уже успел распространиться в Израиль и Гонконг, где медики фиксируют единичные случаи инфицирования.