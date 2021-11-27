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Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
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Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
Общество
Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
Федеральное агентство новостей  / 

Новосибирск, 27 ноября. Жители Новосибирской области массово нарушают режим самоизоляции после возвращения из заграничных туров, сумма выписанных им штрафов превысила 2,2 млн рублей.

Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, с начала года в заграничных поездках побывали 202 589 жителей региона, 420 из них не прошли обязательное обследование на коронавирус в трехдневный срок со дня прибытия.

«В отношении 340 граждан возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.  Судами вынесено 327 постановлений, из которых 238 о назначении штрафа на общую сумму 2 213 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее оперштаб заявил, что российские тест-системы могут выявить новый штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529, который выявлен на юге Африки в середине ноября. Он уже успел распространиться в Израиль и Гонконг, где медики фиксируют единичные случаи инфицирования.

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