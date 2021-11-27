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Новосибирского таксиста оштрафовали за дискриминацию девушки в инвалидной коляске

Общество
Новосибирского таксиста оштрафовали за дискриминацию девушки в инвалидной коляске
pixabay.com  /  BeatriceBB

Новосибирск, 27 ноября. Новосибирский суд оштрафовал водителя такси за дискриминацию девушки в инвалидной коляске.

Дело возбуждено прокуратурой по итогам проверки сообщений СМИ.

Инцидент произошел в сентябре, 35-летний таксист отказался помочь инвалиду-колясочнику сесть в автомобиль и в итоге вообще отказал в перевозке. Прокуратура расценила его поведение как нарушение права местной жительницы на доступность транспортной инфраструктуры наравне с другими и возбудила в отношении мужчины административное дело по ст. 5.62 КоАП РФ — дискриминация. Суд доводы обвинения поддержал и принял решение о привлечении таксиста к административной ответственности в виде штрафа. ​​​​​​

Ранее новосибирский таксист выбросил из салона мужчину с окровавленным лицом и проехал ему по ногам в Октябрьском районе. Инцидент попал на видео очевидцев.

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новосибирск дискриминация инвалид-колясочник водитель такси
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