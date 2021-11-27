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Четырнадцатилетняя школьница погибла под колесами грузового поезда в Новосибирске
Происшествия
Четырнадцатилетняя школьница погибла под колесами грузового поезда в Новосибирске
 /  Восточное межрегиональное СУТ СК России

Новосибирск, 27 ноября. Новосибирская школьница погибла под поездом возле станции Иня Южная.

Трагический случай произошел 26 ноября около 9 часов местного времени на восьмом километре пикета №4 перегона станции Иня Южная. Машинист применил экстренное торможение и подавал девушке звуковые сигналы, но спасти ее это не помогло. От полученных травм школьница скончалась на месте.

По факту случившегося на Западно-Сибирской железной дороге проводится доследственная проверка.

«Правовая оценка будет дана не только действиям пострадавшей, ее родителям, но и действиям локомотивной бригады поезда, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Ранее 64-летняя женщина погибла под колесами поезда, поскользнувшись на рельсах, на перегоне станций Сокур — Мошково в Новосибирской области. Трагедия произошла в месте, где запрещен проход пешеходов.

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новосибирск железная дорога поезд гибель школьницы
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