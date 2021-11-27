Четырехлетний ребенок попал под машину в Новосибирске

Новосибирск, 27 ноября. Легковой автомобиль сбил четырехлетнего ребенка в Первомайском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, дорожная авария произошла в 8:45 по местному времени на улице Героев Революции, 19. Мальчик 2013 года рождения пытался перейти дорогу в неположенном месте и оказался на пути Toyota Corolla под управлением 25-летнего водителя.

«Бригадой скорой медицинской помощи ребенок доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, выясняет все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в ведомстве.

Ранее жертвой смертельной аварии стала 31-летняя женщина. Дорожное происшествие с гибелью пассажира случилось в Барабинском районе.