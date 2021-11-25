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Несколько улиц Новосибирска лишились отопления из-за дефекта на теплотрассе

Общество
Несколько улиц Новосибирска лишились отопления из-за дефекта на теплотрассе
pixabay.com

Новосибирск, 25 ноября. Отопления 24 ноября лишились жители многоэтажных домов, расположенных по улицам Высоцкого и Лазурной в Новосибирске. Тепла не наблюдалось с самого утра.

Похолодание в дома местных жителей вызвано дефектом на теплотрассе вблизи дома на улице Лазурной, дом 32. Около 4 утра среды отопление из-за этого выключилось в 16 зданиях. В числе последних школа и несколько высотных жилых домов.

Изначально исправить неполадки должны были в 20:00 того же дня. Однако позднее сроки перенесли на 02:00 четверга. К этому времени дефект на тепломагистрали должен быть устранен.

На холодные батареи в квартирах жалуются жители городов Кулебаки и Кстово в Нижегородской области. Температура воздуха в комнатах не доходит даже до плюс 18 градусов. Местные власти пообещали проанализировать возникшую ситуацию до 3 декабря.

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