Несколько улиц Новосибирска лишились отопления из-за дефекта на теплотрассе

Новосибирск, 25 ноября. Отопления 24 ноября лишились жители многоэтажных домов, расположенных по улицам Высоцкого и Лазурной в Новосибирске. Тепла не наблюдалось с самого утра.

Похолодание в дома местных жителей вызвано дефектом на теплотрассе вблизи дома на улице Лазурной, дом 32. Около 4 утра среды отопление из-за этого выключилось в 16 зданиях. В числе последних школа и несколько высотных жилых домов.

Изначально исправить неполадки должны были в 20:00 того же дня. Однако позднее сроки перенесли на 02:00 четверга. К этому времени дефект на тепломагистрали должен быть устранен.

На холодные батареи в квартирах жалуются жители городов Кулебаки и Кстово в Нижегородской области. Температура воздуха в комнатах не доходит даже до плюс 18 градусов. Местные власти пообещали проанализировать возникшую ситуацию до 3 декабря.