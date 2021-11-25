Полиция задержала банду юристов-мошенников в Новосибирске

Новосибирск, 25 ноября. Мошенники на протяжении нескольких лет заманивали жителей Новосибирска на бесплатные консультации, которые заканчивались подписанием договоров о юридическом сопровождении.

Правоохранительные органы получили жалобы от 70 человек, все из которых жаловались на действия юристов. Они утверждали, что навязанные злоумышленниками услуги не стоят своих денег.

«Они (мошенники. — Прим. ФАН) заключали договоры на оказание юридических услуг, однако обязательства свои не исполняли. В полицию поступило 70 заявлений о мошенничестве от бывших клиентов данной организации», — передает «КП-Новосибирск».

Задержание проводилось по адресу Гоголя, дом 38. На сегодняшний день четверо сотрудников юридической организации находятся под арестом.

Тысячи россиян ежедневно страдают от действий мошенников. Только в Забайкальском крае за одни сутки злоумышленники выманили у жителей почти 4,5 миллиона рублей.