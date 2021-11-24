Кинолог из Новосибирска рассказал, как вести себя с агрессивными собаками

Новосибирск, 24 ноября. Кинолог, специалист по коррекции агрессивного поведения у собак Анатолий Котенко поделился с ФАН профессиональными советами, как избежать нападения бездомных собак на улице и не вырастить пса-убийцу у себя дома.

«Нужно понимать, что собаки, которые находятся на улице, как правило, имеют слабую нервную систему. Их агрессия формируется на недоверие. Если собака слабая, при виде человека она демонстрирует поведение избежания — убегает на безопасное расстояние. Если собака в себе уверенная — она не убегает, а выгоняет. Особенно, если находится на своей территории, в стае, если защищает свое потомство или кормовую базу. Здесь первая рекомендация — постараться не заходить на территорию, где они живут. Вероятность нападения в таких местах выше, здесь собака ощущает свою уверенность», — рассказал ФАН Анатолий Котенко, руководитель кинологического центра «Барс», эксперт РКФ по рабочим качествам собак.

Жертва или хищник перед ними, животные понимают по движению

Если нападение происходит вблизи производственных территорий, где собаки собираются сворами и могут начать преследование мимо проходящего человека стаей, следует использовать природный инстинкт животных и остановиться. Только это может успокоить свору, считает эксперт.

Попав в такую ситуацию, человеку нужно перестать двигаться, лицом оставаясь к собакам — это определенное психологическое давление, которое они не выдерживают. Можно прижаться спиной к стене или забору, чтобы не допустить нападения сзади. Собаки продолжат лаять, но укусить не смогут.

«По природе животные делятся на хищника и жертву. И распознание идет по движению. Чтобы понять, хищник это или жертва, нужно увидеть его действия. По первому движению животные понимают, кто перед ними и как себя дальше вести — нападать или убегать. Поэтому когда человек останавливается, не показывает движения, для собаки это непонятное действие, они хотят сдвинуть его с места, поэтому подбегают и лают. Потом наступает момент, когда они теряют интерес. Полаяли, развернулись, ушли. Человек начинает идти, они снова бегут, лают. Человек останавливается, они снова теряются, уходят. Такими короткими передвижениями, лучше вдоль забора или стены, можно покинуть опасный ореол бездомных собак», — объясняет собеседник ФАН.

Котенко подчеркивает, бросать снег или камни в потенциально опасное животное нельзя, этим человек только подпитывает агрессию, показывает угрозу и движение, раскрывая себя перед зверем. Он уверен, брошенный снежок может спугнуть только слабое животное, которое и так убежит, а вот сильная собака при таком поведении получит большее возбуждение и не отстанет.

«Нужно понимать, что причина агрессивного поведения — это нагрузка на нервную систему собаки. Когда мы останавливаемся, она успокаивается, перестает видеть угрозу. И по этой причине уходит. Если мы замахиваемся, мы подпитываем нагрузку на нервную систему. Опять же, те собаки, которые убегут от снежка, они и так не укусят. А те, которые опасные, их это сильнее разозлит», — говорит эксперт.

Прикармливать собак в жилой зоне нельзя

Третий совет кинолога касается жилых зон, тех дворов и детских площадок, где сердобольные жители прикармливают бездомных животных, и собаки становятся настоящими хозяевами территории.

«Здесь важно проводить работу с теми людьми, которые подкармливают. Они формируют кормовую базу, собаки начинают защищать такую территорию. Людям, которые там ходят, следует или обходить стороной, или брать в руки что-то вроде палки. Выставить ее перед собой. Если слабая собака, то она убежит после одного замаха, если сильная, на нее можно переключить внимание — собаки кусают в основном то, что ближе. Если подставить палку, они укусят ее, особенно, если ею двигать», — предлагает кинолог.

Лидия Балачий

Почему щенок растет с мыслью, что его хозяин опасен

Последние двадцать лет Анатолий Котенко специализируется на оздоровлении агрессивных собак, которые бросаются на своих хозяев. По его наблюдению, распространенной ошибкой среди таких владельцев является попытка формировать поведение собаки через давление, требование и наказание.

«Если с детства шлепать щенка, у него закладывается недоверие. Он растет с мыслью, что хозяин опасен. Когда пес вырастает — показывает обратную реакцию — агрессию к своему хозяину», — рассказал Анатолий Котенко.

Ранее начальник информационно-учетного отдела НЦПДЖ Анастасия Субботина рассказала ФАН, что только 5% собак с улицы проявляют агрессию к человеку. Остальные достаточно дружелюбные.