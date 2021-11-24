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Новосибирские рестораторы просят отменить QR-коды для заведений с посадкой до 100 мест
Общество
Новосибирские рестораторы просят отменить QR-коды для заведений с посадкой до 100 мест
pexels.com  / 

Новосибирск, 24 ноября. Сибирская гильдия поваров и кондитеров обратилась к губернатору Новосибирской области с просьбой отменить QR-коды для посетителей предприятий общепита при количестве посадочных мест до 100 человек.

С открытым обращением к Андрею Травникову от имени индустрии питания обратился Союз «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров». В объединение входит порядка 500 участников: шеф-повары, кондитеры, пекари, представители товаропроизводителей и предприятий питания Новосибирской области.

Рестораторы просят уравнять предприятия сферы общественного питания с театрами и спортивными залами и убрать обязательность наличия QR-кодов для посетителей при количестве посадочных мест до 100 человек.

«Наша отрасль 1,5 года «борется за жизнь», сегодня крайне важно соблюдать баланс между ограничительными мерами и сохранением экономической стабильности. Снятие ограничений по обязательности QR-кодов при посещении малых и средних предприятий питания позволит сохранить нам стабильную заработную плату. За десять дней после введения системы QR-кодов индустрия питания столкнулась с катастрофическим снижением посещаемости, выручка упала от 50% до 70%», — прокомментировала общее требование рестораторов директор Союза Наталья Пятых.

По ее мнению, размещение гостей в залах театров и кинотеатров, в общественных местах при проведении массовых мероприятий до 100 человек в плане эпидемиологических рисков ничем не отличаются от залов предприятий общественного питания. При этом все заведения питания оснащены бактерицидными рециркуляторами, антисептические средства представлены на каждом столе, расстояние между которыми установлено в 1,5 метра, в большинстве предприятий весь персонал прошел вакцинацию и тщательно соблюдает масочный и перчаточный режимы.

Ранее часть новосибирских кофеен вынужденно перешла на режим работы на вынос. Чтобы не терять невакцинированных клиентов заведения избавились от столов и стульев. 

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новосибирская область вакцина от коронавируса рестораторы qr-коды
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