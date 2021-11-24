Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 12:27
12:24
Политика
Главред RT Симоньян убедила американского журналиста Злобина в отсутствии свободы в США
12:21
Происшествия
В Тюмени задержали сотрудника СК, который в нетрезвом виде сбил рабочих
12:21
Весь мир
Избирком принял документы: кто баллотируется в президенты Ливии
12:19
Общество
«Снегоуборщиков не дождешься»: петербургские автомобилисты возмущены работой коммунальщиков
12:19
Весь мир
Парламент Ливии созвал экстренное заседание для обсуждения нарушений в работе избиркома
12:15
Политика
Парламент Швеции впервые в истории избрал премьера-женщину
12:14
Экономика
«Газпром»: текущий платеж Молдавии за газ пока не поступил
12:14
Происшествия
Суд Версаля вынес приговор форварду «Реала» Бензема за шантаж Вальбуэна
12:12
Весь мир
Власти Чада планируют военное вторжение в Центральноафриканскую Республику
12:10
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему США не убедили ЕС в возможности нападения РФ на Украину
Все новости

В Новосибирске пенсионерка погибла под колесами поезда, поскользнувшись на рельсах
Происшествия
В Новосибирске пенсионерка погибла под колесами поезда, поскользнувшись на рельсах
 /  Управление на транспорте МВД России по СФО

Новосибирск, 24 ноября. 64-летняя женщина погибла под колесами поезда на перегоне станций Сокур-Мошково в Новосибирской области.

Трагедия произошла на железнодорожных путях, где запрещен проход пешеходов. По данным транспортных полицейских, погибшая пыталась пройти линию, но поскользнулась перед приближающимся поездом и упала. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Транспортная полиция напоминает, что переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах. Переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом запрещено.

Ранее 20-летний житель региона погиб под колесами грузового поезда на станции Татарская. Погибший переходил железнодорожные пути по переходному настилу в наушниках.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / В Новосибирске пенсионерка погибла под колесами поезда, поскользнувшись на рельсах
поезд несчастный случай новосибирская область скользкая дорога
Комментировать