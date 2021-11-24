В Новосибирске пенсионерка погибла под колесами поезда, поскользнувшись на рельсах

Новосибирск, 24 ноября. 64-летняя женщина погибла под колесами поезда на перегоне станций Сокур-Мошково в Новосибирской области.

Трагедия произошла на железнодорожных путях, где запрещен проход пешеходов. По данным транспортных полицейских, погибшая пыталась пройти линию, но поскользнулась перед приближающимся поездом и упала. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Транспортная полиция напоминает, что переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах. Переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом запрещено.

Ранее 20-летний житель региона погиб под колесами грузового поезда на станции Татарская. Погибший переходил железнодорожные пути по переходному настилу в наушниках.