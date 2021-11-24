В Новосибирске появилась туристическая полиция

Новосибирск, 24 ноября. Новое спецподразделение — туристическая полиция, открылось в Новосибирске в преддверии крупных международных спортивных соревнований — Чемпионата мира по волейболу в 2022 году и Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году.

Бойцы нового подразделения должны будут обеспечивать комфорт и безопасность граждан других стран во время их пребывания на территории региона, сопровождать спортивные мероприятия, патрулировать пешеходные зоны и консультировать иностранных туристов.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, специализированный взвод сформирован на базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, в него вошли действующие сотрудники различных подразделений МВД. Претендентов отбирала специальная комиссия после прохождения испытаний по физической и огневой подготовке. В ближайшее время им предстоит пройти обучающие курсы по психологии, иностранным языкам и языку жестов.

Ранее сотрудники новосибирской Госавтоинспекции спасли жизнь врачу-реаниматологу, сопроводив карету скорой с умирающим медиком на экстренную операцию в Новосибирск.