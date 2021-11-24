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Сотрудники МЧС спасли жизнь застрявшему в раковине коту

Общество
Сотрудники МЧС спасли жизнь застрявшему в раковине коту
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Новосибирск, 24 ноября. Спасатели помогли домашнему коту, который засунул лапу в сливную решетку кухонной раковины и застрял. Инцидент произошел в одной из квартир Октябрьского района.

Житель Новосибирска позвонил в МЧС и попросил достать кота из ловушки, в которую тот угодил по неразумности. Прибывшие по вызову специалисты перекусили решетку при помощи инструментов и освободили пленника.

Во время процесса домашнее животное пришлось укутать тряпкой, что ему крайне не понравилось. Операция по спасению заняла всего несколько минут, после этого кот убежал в дальний угол квартиры и не выходил оттуда.

Ранее официальный сайт мэра Москвы опубликовал информацию о том, что с начала 2021 года столичные спасатели помогли почти 500 домашним и диким животным, а также птицам. Так, спасатели поймали в квартире 16-этажного дома в Северном Бутово летучую мышь, сообщало РИАМО.

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