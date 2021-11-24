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Директор новосибирского колледжа отправлен в колонию за взятку в 240 тысяч рублей
Происшествия
Директор новосибирского колледжа отправлен в колонию за взятку в 240 тысяч рублей
pskov.sledcom.ru  / 

Новосибирск, 24 ноября. Бывший директор Новосибирского промышленно-энергетического колледжа осужден на четыре года колонии строго режима за вымогательство и получение взятки от подрядной организации в размере 240 тысяч рублей.

По данным регионального СКР, 35-летний руководитель образовательного учреждения пытался получить откат за заключение государственных контрактов с организации, выполнявшей строительно-ремонтные работы. От подрядчика он запросил 240 тысяч рублей и строительство фундамента на личном дачном участке.

Директор подрядной организации обратился в УФСБ России по Новосибирской области. Под контролем спецслужб он дважды передал фигуранту истребуемые суммы, сначала в размере 50 тысяч рублей, позже еще 191 тысячу рублей. Во время второй встречи взяточника задержали.

«Приговором суда осужденному назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы без штрафа в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанных с осуществлением функций руководителя образовательного учреждения, на 4 года», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Ранее новосибирский суд вынес приговор маньяку, душившему женщин в городском парке отдыха «Березовая роща». Серийного насильника приговорили к 7,5 годам заключения в колонии строгого режима.

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