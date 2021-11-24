Автомобиль сбил идущего по шоссе мужчину в Новосибирске

Новосибирск, 24 ноября. Автомобиль «Опель Астра», за рулем которого находился 36-летний водитель, сбил пешехода. Инцидент произошел на Дачном шоссе в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

По словам инспекторов, пострадавший двигался по проезжей части в попутном направлении. Водитель не заметил перехода и сбил его. Он был доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у 46-летнего мужчины перелом черепа и скелетных костей.

«В результате ДТП пострадал 46-летний мужчина — пешеход. Его с предварительным диагнозом «сочетанная травма УГМ, перелом костей черепа, перелом скелетных костей» госпитализировали в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. ДТП случилось вечером 23 ноября около дома №80 ДНТ «Лесной». В настоящее время правоохранители устанавливают все причины происшествия.

Ранее стало известно, что 31-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Барабинском районе под Новосибирском.