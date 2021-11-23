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Высокий уровень безработицы зарегистрирован в Новосибирской области
Общество
Высокий уровень безработицы зарегистрирован в Новосибирской области
pexels.com  /  Anna Shvets

Новосибирск, 23 ноября. Новосибирская область вошла в пятерку худших регионов Сибирского Федерального округа по уровню безработицы в третьем квартале года.

По данным Новосибирскстата, уровень безработицы в регионе составляет 5,7%, это выше среднего по Сибири и стране в целом на 0,4 и 1,3 процента соответственно. Хуже обстоят дела только в Иркутской и Томской областях — 5,9 и 6 процентов, в Алтайском крае — 10,4%, и в Тыве — 13,8%.

Без работы остается 83 тысячи новосибирцев.

«В численности рабочей силы 1379,1 тыс. человек классифицировались как занятые в экономике области, 83 тыс. человек — как безработные. Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 60,1%, уровень безработицы — 5,7%», — сообщает Новосибирскстат.

Ранее эксперты Новосибирской области зарегистрировали резкий скачек цен на плодоовощную продукцию. Больше всего на прилавках магазинов подорожали огурцы, помидоры и картофель.

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