Высокий уровень безработицы зарегистрирован в Новосибирской области

Новосибирск, 23 ноября. Новосибирская область вошла в пятерку худших регионов Сибирского Федерального округа по уровню безработицы в третьем квартале года.

По данным Новосибирскстата, уровень безработицы в регионе составляет 5,7%, это выше среднего по Сибири и стране в целом на 0,4 и 1,3 процента соответственно. Хуже обстоят дела только в Иркутской и Томской областях — 5,9 и 6 процентов, в Алтайском крае — 10,4%, и в Тыве — 13,8%.

Без работы остается 83 тысячи новосибирцев.

«В численности рабочей силы 1379,1 тыс. человек классифицировались как занятые в экономике области, 83 тыс. человек — как безработные. Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 60,1%, уровень безработицы — 5,7%», — сообщает Новосибирскстат.

Ранее эксперты Новосибирской области зарегистрировали резкий скачек цен на плодоовощную продукцию. Больше всего на прилавках магазинов подорожали огурцы, помидоры и картофель.