Скелет человека 20-летней давности нашли в подвале многоэтажки в Новосибирске

Новосибирск, 23 ноября. Человеческие останки с предметами начала двухтысячных годов найдены в подвале дома в Дзержинском районе.

Страшную находку обнаружили жильцы десятиэтажного дома на улице Селезнева. Назначена экспертиза костных останков. Как сообщает местное издание НГС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, на исследование отправлены череп и фрагменты костей. В месте погребения сохранились тушь для ресниц, расческа, сломанная видеокассета и билет на кикбоксинг 2003 года.

Ранее силовики задержали 18-летнюю студентку новосибирского колледжа с крупной партией наркотических веществ. Девушка вскрыла тайник с запрещенными веществами возле железнодорожной станции Нижняя Ельцовка для последующей продажи.