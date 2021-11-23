Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 23 ноября. 31-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Барабинском районе.

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, смертельная авария произошла в 7:55 по местному времени на пятом километре автодороги К-23 «Барабинск — Куйбышев». В лобовом столкновении двух легковых автомобилей Toyota Mark II и Mitsubishi Pajero погибла 31-летняя пассажирка Toyota. Водитель легковушки экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами.

Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Обстоятельства происшествия уточняются.

Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах региона встречается гололед, инспекторы ДПС призывают водителей быть осторожными и избегать резких маневров.

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