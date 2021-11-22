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Пропавший неделю назад мужчина найден мертвым вблизи лыжной базы под Новосибирском

Происшествия
Пропавший неделю назад мужчина найден мертвым вблизи лыжной базы под Новосибирском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 22 ноября. Труп жителя села Убинского (Новосибирская область) нашли около спорткомплекса спустя неделю после безуспешных поисков. Правоохранители склонны предполагать, что сибиряк покончил жизнь самоубийством.

Тело мужчины обнаружили в ста метрах от лыжной базы. Сельский житель погиб в возрасте 40 лет. Более недели назад его объявили пропавшим без вести. Поиски велись с 14 ноября, пишет «КП-Новосибирск».

Полицейские не нашли рядом с трупом сибиряка предсмертной записки. По факту произошедшего уполномоченными органами уже инициирована проверка.

Неделей ранее три женщины погибли от отравления газом в доме под Новосибирском. Трагедия произошла в селе Койниха.

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следственный комитет новосибирская область труп мужчины
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