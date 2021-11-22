Пропавший неделю назад мужчина найден мертвым вблизи лыжной базы под Новосибирском

Новосибирск, 22 ноября. Труп жителя села Убинского (Новосибирская область) нашли около спорткомплекса спустя неделю после безуспешных поисков. Правоохранители склонны предполагать, что сибиряк покончил жизнь самоубийством.

Тело мужчины обнаружили в ста метрах от лыжной базы. Сельский житель погиб в возрасте 40 лет. Более недели назад его объявили пропавшим без вести. Поиски велись с 14 ноября, пишет «КП-Новосибирск».

Полицейские не нашли рядом с трупом сибиряка предсмертной записки. По факту произошедшего уполномоченными органами уже инициирована проверка.

Неделей ранее три женщины погибли от отравления газом в доме под Новосибирском. Трагедия произошла в селе Койниха.