Пожар под Искитимом оставил сибирскую семью без дровяных запасов на зиму

Новосибирск, 21 ноября. Крупный пожар произошел в селе Преображенка Искитимского района (Новосибирска область). В результате возгорания сгорели дровяник и дрова, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 01:50 по местному времени. По прибытии они зафиксировали горение в дровянике одного из подворий и оперативно приступили к ликвидации огня.

Борьба с пламенем продолжалась почти час. Полностью потушить пожар удалось только в 02:35. В ликвидации возгорания принимали участие семеро спасателей на трех пожарных машинах.

В результате ЧП местная семья осталась без дров на зиму. О пострадавших среди местных жителей не сообщалось.

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