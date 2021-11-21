Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 06:23
06:16
Общество
Сход снежных масс и повышение уровня воды в реках ожидаются на Камчатке
06:13
Общество
Иммунолог Жемчугов призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых россиян
06:11
Армия
The National Interest объяснил преимущество Т-80 перед современными российскими танками
06:07
Общество
IT-эксперт Чернов предупредил об опасности подключения к открытым Wi-Fi-сетям
06:03
Общество
Непогода стала причиной отмены нескольких рейсов на Сахалине
06:01
Происшествия
Пожар под Искитимом оставил сибирскую семью без дровяных запасов на зиму
06:00
Политика
Политолог Простаков: «США желают сделать изгоями Россию и Китай»
05:57
Общество
Daily Express: отказ от сахара и витамин D способен снизить риск возрастных заболеваний
05:45
Спорт
«Барселона» победила «Эспаньол» в дебютном матче под руководством Хави
05:41
Армия
Tencent: появление кораблей ВМФ России в Средиземном море разозлило США
Все новости

Пожар под Искитимом оставил сибирскую семью без дровяных запасов на зиму

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 06:01
Происшествия
Пожар под Искитимом оставил сибирскую семью без дровяных запасов на зиму
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Новосибирск, 21 ноября. Крупный пожар произошел в селе Преображенка Искитимского района (Новосибирска область). В результате возгорания сгорели дровяник и дрова, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 01:50 по местному времени. По прибытии они зафиксировали горение в дровянике одного из подворий и оперативно приступили к ликвидации огня.

Борьба с пламенем продолжалась почти час. Полностью потушить пожар удалось только в 02:35. В ликвидации возгорания принимали участие семеро спасателей на трех пожарных машинах.

В результате ЧП местная семья осталась без дров на зиму. О пострадавших среди местных жителей не сообщалось.

На днях три женщины насмерть отравились угарным газом в частном доме под Новосибирском. Трагедия произошла в селе Койниха.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пожар под Искитимом оставил сибирскую семью без дровяных запасов на зиму
пожар мчс новосибирская область дрова искитим
Комментировать