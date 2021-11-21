Вице-мэр Новосибирска Терешкова полежала на снегу в купальнике

Новосибирск, 21 ноября. Температура воздуха в Новосибирске опустилась до минус 20 градусов. Однако морозы не напугали вице-мэра Анну Терешкову, которая решила искупаться в снегу.

Кадры своего отдыха она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. На них Терешкова в одном купальнике лежит на снегу, делая "ангела". Свои действия она сопровождает комментарием: «Какая красотища!».

«Это Сибирь! -20», — говорится в описании видео.

Затем Терешкова немного приподнимается и берет снег в руки. Она начинает обтирать им свое тело, получая удовольствие от происходящего. Всего за два часа публикацию посмотрели свыше двух тысяч пользователей.

Наступление морозов в Новосибирске активизировало местных любителей зимней рыбалки. Несколько дней назад один из жителей едва не провалился под лед на дамбе аванпорта в Советском районе.