Фура спровоцировала длинную пробку на трассе Новосибирск — Омск

Новосибирск, 21 ноября. Серьезное ДТП произошло в Чулымском районе Новосибирской области около села Кокошино. Фуру занесло на участке с гололедом, в результате чего транспорт перекрыл трассу Р-254 и спровоцировал длинные пробки.

Паблик «Инцидент. Новосибирск» проинформировал, что транспорт зацепил опоры отбойника и перекрыл все полосы движения автодороги Новосибирск — Омск. В результате этого образовались большие заторы – со стороны Новосибирска они растянулись почти на 20 километров.

«Уже 4 часа пытаются его выдернуть — безуспешно. Насадился на опоры отбойника. Обошлось без пострадавших», — поделился один из очевидцев в соцсети.

На этом участке дороги в момент публикации сообщалось о двух ДТП. Сейчас пробок практически не осталось. В областном ГИБДД обещали отреагировать на ситуацию позже.

Несколькими днями ранее под Новосибирском произошла массовая авария с участием двух грузовиков и легковушки. В результате ДТП погиб местный житель.