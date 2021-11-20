Мужчина зарезал друга в пылу пьяной ссоры в Новосибирской области

Новосибирск, 20 ноября. Двое мужчин повздорили в одном из частных жилых домов в деревне Коровинка Кыштовского района Новосибирской области. В пылу ссоры один из участников конфликта схватился за нож.

Чановским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, который будучи изрядно пьяным нанес несколько ударов ножом в грудь своему 39-летнему оппоненту. От полученных ранений мужчина скончался.

Фигурант по делу был задержан сотрудниками полиции. Расследование все еще продолжается. Мужчина частично признал свою вину за содеянное, сейчас его заключили под стражу.

Накануне в Барнауле местный житель жестко расправился с 87-летней женой. Силовики оперативно задержали 80-летнего подозреваемого. Семейная пара, по словам соседей, жила тихо, не ругалась, не употребляла алкогольных напитков.