Шестеро мигрантов осуждены после убийства и нападения на граждан КНР в Новосибирске

Новосибирск, 19 ноября. Новосибирский суд приговорил к многолетнему тюремному заключению шестерых граждан Узбекистана, совершивших несколько разбойных нападений и убийство человека на территории тепличного комплекса в Новосибирске.

В колонию строго режима на 8 — 10 лет отправлены пятеро мужчин, участвовавших в разбойных нападениях на китайцев в 2019 году, один мужчина приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство гражданина КНР, скончавшегося во время одного их этих нападений.

«По данным следствия, в ночь на 24 июля 2019 года фигуранты по делу, находясь на территории тепличного комплекса, совершили разбойное нападение на двух граждан Китая, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму около 1,3 млн рублей. Кроме того, ночью 29 августа 2019 года злоумышленники, применяя насилие и предметы, используемые в качестве оружия, напали на шестерых граждан КНР, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей, при этом в ходе совершения разбойного нападения один гражданин КНР был убит», — сообщили в СКР по региону.

Приговор в законную силу не вступил.

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