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Общежитие с жильцами выставили на торги после банкротства завода в Новосибирске
Общество
Общежитие с жильцами выставили на торги после банкротства завода в Новосибирске
freepik.com  /  drobotdean

Новосибирск, 19 ноября. Жилое общежитие обанкротившегося Опытного завода выставили на продажу за 9,3 млн рублей.

Продажа трехэтажного общежития на улице Ветлужской, в котором прописаны десятки жильцов, состоится по итогу открытого аукциона после 20 декабря. Начальную стоимость объекта с обременением в виде зарегистрированных граждан оценили в 9 389 000,00 рублей.

«Здание (общежитие), назначение: жилое. Площадь: общая 1756,7 кв. м. Количество этажей: 3. В том числе подземных этажей: 1. Обременения на имущество: в продаваемом здании зарегистрированы граждане по месту жительства», — говорится в сообщении о продаже на площадке Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Опытный завод» признан несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Новосибирской области в октябре 2020 года по иску АО «Сибирская Энергетическая Компания». Дело о банкротстве А45-11367/2017 ведется больше четырех лет, с 29 мая 2017 года.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Айсберг», крупного мусорного перевозчика региона. Исковое заявление о несостоятельности мусоровывозящей компании 2 ноября подало муниципальное предприятие города МУП «Спецавтохозяйство» из-за долга в 7 220 654 рублей.

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новосибирск банкротство общежитие
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