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Силовики задержали оптового межрегионального наркокурьера в Новосибирске
Происшествия
Силовики задержали оптового межрегионального наркокурьера в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирск, 19 ноября. Новосибирские оперативники наркоконтроля задержали оптового межрегионального наркокурьера и фасовщика регионального склада запрещенных веществ.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков в поселке под Новосибирском задержан 35-летний житель города. В автомобиле подозреваемого полицейские обнаружили крупную партию наркотиков весом больше 4,5 килограмма, еще почти такой же пакет наркотического вещества изъяли из тайника в одном из районов области, вес закладки превысил 3,5 килограмма.

«По результатам экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения a-PVP общей массой 8 696 граммов. Партии могло хватить для изготовления более 50 тысяч разовых доз наркотика», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, задержанный выполнял роль оптового межрегионального наркокурьера и фасовщика регионального склада запрещенных веществ. Он принимал в регионе крупные  партии наркотиков из разных областей и распределял их между курьерами и сбытчиками. Расфасованные им вещества передавались подельникам через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу, после суда ему грозит пожизненное заключение.

Полицейские продолжают работу по установлению всех каналов и звеньев сбыта наркотических средств фигурантом.

Ранее новосибирская полиция задержала двух жителей Бурятии по подозрению в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размере на территории четырех регионов страны.

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