Взрыв бытового газа в частном секторе Новосибирска предотвратили пожарные

Новосибирск, 19 ноября. Новосибирские огнеборцы спасли человека и предотвратили взрыв бытового газа при пожаре дома в частном секторе Ленинского района.

ЧП произошло в Петропавловском тупике в 08:05 по местному времени. Горел частный шлакоблочный дом на двух хозяев. К приезду спасателей зона возгорания составляла 70 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг.

«Из горящего помещения сотрудники МЧС России спасли одного человека — он не пострадал. В доме находились два газовых баллона, которые оперативно удалось эвакуировать и не допустить их разгерметизации», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

По предварительным данным, общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Ранее один человек погиб и тринадцать спасены при пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме в Калининском районе. Трагический случай произошел в доме по улице Объединения, 39/1.