Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 08:42
08:39
Общество
Таблетки от простуды и изжоги могут быть опасны при применении с алкоголем
08:33
Происшествия
Штормовой ветер и сильный снег накроют юг Камчатки 20 ноября
08:31
Происшествия
Житель Улан-Удэ приобрел три картофелины за 10 тыс. рублей вместо наушников
08:29
Политика
Политолог Стариков: украинский режим не подлежит переделке
08:26
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара
08:26
Происшествия
Тело мужчины нашли после пожара в пригороде Петербурга
08:25
Общество
Роскачество выявило нарушения при проверке светлого пива
08:13
Политика
Политолог Ищенко: Украина не сможет запретить «СП-2»
08:12
Общество
Иммунолог Болибок предупредил о симптоме «матового стекла» при COVID-19
08:00
Политика
Журналист Кот оценил отказ Польши признавать договоренности Минска и Берлина
Все новости

Шестилетняя девочка сломала ногу из-за ямы на детской площадке в Новосибирске
Происшествия
Шестилетняя девочка сломала ногу из-за ямы на детской площадке в Новосибирске
freepik.com  /  Designed by Freepik

Новосибирск, 19 ноября. Новосибирская прокуратура начала проверку сообщения о травмировании ребенка на детской горке в Кировском районе.

По данным ведомства, 6-летняя девочка сломала ногу из-за ямы под горкой на игровой площадке по улице Гэсстроевская, 2/1.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ООО УК «Любимый дом» законодательства при эксплуатации детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре региона.

Ранее группа подростков изнасиловала 13-летнюю школьницу в рабочем поселке Чистоозерном Новосибирской области. По словам родственницы потерпевшей, преступление совершили двое девятиклассников и один восьмиклассник.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Шестилетняя девочка сломала ногу из-за ямы на детской площадке в Новосибирске
новосибирск травма детская площадка травмирование ребенка
Комментировать