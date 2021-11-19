Шестилетняя девочка сломала ногу из-за ямы на детской площадке в Новосибирске

Новосибирск, 19 ноября. Новосибирская прокуратура начала проверку сообщения о травмировании ребенка на детской горке в Кировском районе.

По данным ведомства, 6-летняя девочка сломала ногу из-за ямы под горкой на игровой площадке по улице Гэсстроевская, 2/1.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ООО УК «Любимый дом» законодательства при эксплуатации детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре региона.

Ранее группа подростков изнасиловала 13-летнюю школьницу в рабочем поселке Чистоозерном Новосибирской области. По словам родственницы потерпевшей, преступление совершили двое девятиклассников и один восьмиклассник.