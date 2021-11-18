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Новосибирцы помогли вернуться домой замерзающему без денег на трассе вахтовику

Общество
Новосибирцы помогли вернуться домой замерзающему без денег на трассе вахтовику
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Новосибирск, 18 ноября. Жители Новосибирска помогли замерзающему на трассе вахтовику, который остался без денег и пытался добраться до дома автостопом.

Местная жительница Альбина Бакутова поздно вечером возвращалась с мужем домой по Омской трассе. Неожиданно супруги заметили одиноко идущего по обочине мужчину. Изредка он пытался поймать попутку, с трудом поднимая замерзшие руки.

«Мы остановились и спросили, куда его подвезти. Он сказал, что хоть куда, но ему очень нужно в Иркутскую область. Оставить его одного на холоде было бы бесчеловечно, и мы посадили его в свою машину. Заметили, что мужчина был очень легко одет: ветровка, бейсболка, летние туфли. А на улице крепчал мороз», — рассказала Бакутова в беседе с kp.ru.

Семейная пара довезла попутчика до Новосибирска. По дороге мужчину накормили и угостили чаем. Как оказалось, он уехал с бригадой на заработки в другой город — строить крышу для дома культуры. Сначала подрядчик платил исправно, а потом перестал.

В результате мужчина без денег и теплой одежды где-то пешком, а где-то на попутках стал добираться домой. Благодаря помощи отзывчивых сибиряков вахтовику удалось это сделать.

Блогер из Москвы с помощью подписчиков ранее купила квартиру живущей в бочке пенсионерке из Омска. Светлана Чернова 35 лет ютилась в приспособленной под жилище цистерне.

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