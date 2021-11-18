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Происшествия
Директора стройкомпании в Новосибирске пойдут под суд за хищение более 320 млн рублей
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Директора стройкомпании в Новосибирске пойдут под суд за хищение более 320 млн рублей

Происшествия
Директора стройкомпании в Новосибирске пойдут под суд за хищение более 320 млн рублей
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Новосибирск, 18 ноября. Суд в Новосибирске рассмотрит дело двух директоров строительной компании, которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о хищении и вымогательстве.

Следствие установило, что с 2012 по 2020 год фигуранты продавали квартиры в строящихся многоквартирных домах. Недвижимость была расположена в Ленинском районе Новосибирска.

В действительности покупатели не получали квартиры в свою собственность. Ущерб от подобных сделок оценивается в свыше 320 миллионов рублей. Среди пострадавших от действий обвиняемых 158 человек

«По версии следствия, в 2012–2020 годы обвиняемые, действуя по предварительному сговору, привлекали от граждан денежные средства под видом осуществления гражданско-правовых сделок по реализации квартир в строящихся многоквартирных домах», — уточнили в областной прокуратуре.

Вместе с этим обвиняемые обещали передать квартиры в двух новых домах компаниям-подрядчикам за выполненные работы. Они взяли с них 10 миллионов рублей, но так и не выполнили условия сделки.

В Омске вынесли приговор экс-директору ООО «Научно-производственная организация "Монтажстройпроект"». Суд признал его виновным в совершении крупного мошенничества в сфере кредитования.

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новосибирск уголовное дело строительство хищение
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