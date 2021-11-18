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Происшествия
Житель Новосибирска разбился насмерть при падении из окна 16-этажного дома
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Житель Новосибирска разбился насмерть при падении из окна 16-этажного дома

Происшествия
Житель Новосибирска разбился насмерть при падении из окна 16-этажного дома
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 18 ноября. Мужчина погиб в результате падения из окна одной из квартир дома, расположенного в Октябрьском районе Новосибирска. Трагедия произошла на улице Панфиловцев вечером 17 ноября.

Тело погибшего упало на пешеходную дорожку, его обнаружили местные жители. По словам очевидцев в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», мужчина не проживал в 16-этажном доме, из окна квартиры которого выпал.

В региональном управлении МВД России подтвердили информацию о падении мужчины из окна. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Похожий инцидент ранее произошел на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска. Мужчина упал с высоты 14-го этажа и приземлился на металлические перила рядом с подъездом.

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