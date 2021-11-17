Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл квартиру

Новосибирск, 17 ноября. Купленный в почтовом отделении лотерейный билет осчастливил жителя Новосибирска новой квартирой. Участие в розыгрыше обошлось ему всего в 100 рублей.

Удачливый лотерейный билет был куплен в отделении почты, расположенном на улице Тамбовской, дом 58. Денежный эквивалент квартиры составляет 2 миллиона рублей, уточнили в пресс-центре «Почты России».

«Известно, что выигрышный лотерейный билет счастливчик купил в почтовом отделении по адресу: улица Тамбовская,58. Новая недвижимость стоила клиенту почты 100 рублей — столько он заплатил за билет. При этом денежный эквивалент квартиры — 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Лотерейные билеты доступны к покупке во всех отделениях почты Новосибирской области. Среди них есть и моментальные, которые можно проверить на выигрыш сразу после покупки. Выдача приза в таком случае происходит прямо в отделении.

Необычную лотерею запустила японская авиакомпания. Она начала продавать билеты с засекреченным пунктом прибытия. Для участия необходимо купить розовый шарик в специальном автомате.