Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 04:40
04:39
Общество
«Почта России» задержит посылки адресатам из-за аварии в сортировочном центре во Внукове
04:31
Происшествия
Сторож погиб при пожаре в екатеринбургском Химмаше
04:15
Общество
Терапевт Сапего: домашние консервы могут содержать опасное вещество ботулотоксин
04:06
Общество
Актер Сава захотел вернуться к «Пункту назначения» после просмотра хеллоуинских фильмов
04:06
Политика
Захарова: уничтожение спутника «Целина-Д» не было направлено против каких-либо стран
04:03
Общество
Гинцбург определил подходящую вакцину для переболевших COVID-19 людей моложе 60 лет
04:02
Общество
Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл квартиру
04:00
Политика
Политолог Макеева объяснила, зачем Литва обвиняет Россию в миграционном кризисе
03:47
Происшествия
Грузовик вылетел в кювет на углегорской трассе в Сахалинской области
03:46
Общество
Пельмени из села Федосиха Новосибирской области стали лучшими в России
Все новости

Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл квартиру
Общество
Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл квартиру
pixabay.com  /  Hermann

Новосибирск, 17 ноября. Купленный в почтовом отделении лотерейный билет осчастливил жителя Новосибирска новой квартирой. Участие в розыгрыше обошлось ему всего в 100 рублей.

Удачливый лотерейный билет был куплен в отделении почты, расположенном на улице Тамбовской, дом 58. Денежный эквивалент квартиры составляет 2 миллиона рублей, уточнили в пресс-центре «Почты России».

«Известно, что выигрышный лотерейный билет счастливчик купил в почтовом отделении по адресу: улица Тамбовская,58. Новая недвижимость стоила клиенту почты 100 рублей — столько он заплатил за билет. При этом денежный эквивалент квартиры — 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Лотерейные билеты доступны к покупке во всех отделениях почты Новосибирской области. Среди них есть и моментальные, которые можно проверить на выигрыш сразу после покупки. Выдача приза в таком случае происходит прямо в отделении.

Необычную лотерею запустила японская авиакомпания. Она начала продавать билеты с засекреченным пунктом прибытия. Для участия необходимо купить розовый шарик в специальном автомате.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл квартиру
новосибирск квартира выигрыш лотерея
Комментировать