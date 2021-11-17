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Пельмени из села Федосиха Новосибирской области стали лучшими в России
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Пельмени из села Федосиха Новосибирской области стали лучшими в России
Общество
Пельмени из села Федосиха Новосибирской области стали лучшими в России
pixabay.com

Новосибирск, 17 ноября. Звание лучших пельменей в РФ в рамках конкурса «Вкусы России» заслужил продукт из села Федосиха под Новосибирском. Об этом сообщили представители регионального минсельхоза.

Участниками номинации стали продукты из населенных пунктов, в которых проживает менее трех тысяч человек. Поселок Федосиха прославился своими пельменями, изготовленными местными жителями по особой рецептуре. В них добавляют вешенки, которые придают мучному изделию уникальный вкус и даже лечебные свойства.

«Пять лет назад семья новосибирцев переехала сюда из города, предпочтя природу, чистый воздух и размеренный ритм сельской жизни. Завели подсобное хозяйство, открыли небольшое пельменное производство, создали условия для агротуризма. Сейчас в Федосихе выпускают уже несколько видов домашних, самолепных пельменей»‎, — рассказали в минсельхозе.

Другими победителями конкурса «Вкусы России» стали ямальская оленина и безалкогольная медовая настойка. Югорскую строганину и карельскую ряпушку признали продуктами, которые влияют на развитие туризма в регионе.

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